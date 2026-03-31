Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muhittin Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz adliyeye sevk edildi

31.03.2026 15:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı B.K. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cem Oğuz ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişi İstanbul'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Antalya #Muhittin Böcek

İlgili Haberler

Böcek’in başdanışmanı gözaltında: Antalya Büyükşehir’de gözaltılar... İBB soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden iki kişi gözaltına alındı, üç isim tutuklandı.
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı! Son dakika haberi... Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Günaydın ve Aydın'ın İstanbul’a getirileceği öğrenildi. CHP'li Murat Emir, gözaltı kararına ilişkin "Neden İstanbul, neden Antalya değil? Çünkü İstanbul'da operasyonlara yamamaya çalışacaklar" dedi.
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: Muhittin Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz gözaltına alındı Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz da gözaltına alındı.