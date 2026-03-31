Muhittin Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cem Oğuz ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişi İstanbul'a getirilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.