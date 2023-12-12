Muhtar dehşet saçtı... Kendisini darbeden köylülere ateş açtı!

Bölüklü köyünde muhtar H.K., sulama suyu nedeniyle aralarında husumet bulunan V.A. ve A.A.'yı, kendisini darp etmelerinin ardından tüfekle yaraladı. Muhtar ve oğlu gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:47
Muhtar dehşet saçtı... Kendisini darbeden köylülere ateş açtı!
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Elazığ'da merkeze bağlı Bölüklü köyünde muhtar H.K., sulama suyu nedeniyle aralarında husumet bulunan, aynı aileden V.A. ve A.A. ile yaşadığı tartışma sonucu darbedildi.

H.K. bunun üzerine evine gittiği husumetli aileye tüfekle ateş açtı. Saldırıda V.A. ile A.A. yaralandı.

2 GÖZALTI!

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince H.K. ve olaya karıştığı iddiasıyla oğlu L.K. gözaltına alındı.


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