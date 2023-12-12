Restoranda silahlı çatışma... 1 kişi ağır yaralandı!

Maltepe'de bir restoranda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda, kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:08
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir restoranda geçen Pazar günü silahlı çatışma yaşandı.

İddiaya göre, aynı restorana devamlı gelen Ekber ve Mustafa adlı iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

İkili arasındaki tartışma şiddetlenince Ekber adlı şahıs çıkardığı silahla aynı masadaki arkadaşı Mustafa'ya ateş etti. Mustafa adlı kişi kendisine ateş açan şahsa karşı ateş açtı.

Kurşunların isabet etmesiyle Mustafa adlı şahıs ayaklarından ve kasıklarından vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan ise, olay yerinden kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yurttaşı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.


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