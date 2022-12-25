Muhtar, tarlasını sürerken öldürüldü
Çorum’da Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar (48), kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Uğrak köyünde, 25 Aralık Pazar sabah saatlerinde traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
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Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
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