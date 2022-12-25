Muhtar, tarlasını sürerken öldürüldü

Çorum’da Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar (48), kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
25 Aralık 2022 Pazar, 13:03
Muhtar, tarlasını sürerken öldürüldü
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Merkeze bağlı Uğrak köyünde, 25 Aralık Pazar sabah saatlerinde traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

KURTARILAMADI

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. 


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