Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan Eyyüp hemşire 46 gündür aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları 46 gündür devam ediyor. 130 kişilik ekip, su altını ve üstünü kontrol ediyor, suyun altındaki ağaçlık ve kayalık alanları inceliyor.

AA
26 Temmuz 2022 Salı, 15:30
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan Eyyüp hemşire 46 gündür aranıyor
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Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan hemşire Eyyüp Güneş'in bulunması için Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

130 KİŞİLİK EKİP TEYAKKUZDA

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altını ve üstünü kontrol ediyor, suyun altındaki ağaçlık ve kayalık alanları inceliyor.

Pervari Kaymakamlığınca, arama çalışmalarını takip eden hemşirenin babası Aydın Güneş ve akrabalarına çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.


Hemşire Eyyüp Güneş Siirt
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