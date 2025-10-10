Mülakat mağduru öğretmenlerin aileleri, destek için Ankara'da!

"Mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları" gerekçesiyle Ankara'da adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmenlere aileleri de destek verdi. Kayseri ve İstanbul’dan gelen aileler, Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanığı ve AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

“BİZ ANNELER OLARAK BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek bir yetkili bulamadıklarını belirten aileler, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

“2 gündür Ankara'dayız. Önce Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik. Sonra Meclis’e gittik. Bugün de Külliye’ye gittik. AK Parti binasında da muhatap bulamadık kendimize. Herkes kendi koltuğunu sevdasında. Kimse ilgilenmiyor ama biz anneler olarak bu işin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz sesimizi duyurmak için.”

“ANNELERİMİZ 2 AYRI KAPIDAN DA AYNI SONUCU ALMIŞLAR AYNI CÜMLELERİ DUYMUŞLAR”

Annesinin iki gündür Ankara’da kendileri için uğraştığını söyleyen bir öğretmen ise, şunları kaydetti:

“Ankara'da 2 gündür bizim hakkımız için kapı kapı dolaşan annelerden biri de benim annem. Annelerimiz önce Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmişler. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Personel Genel Müdürü Sayın Bülent Çiftçi ile görüşmüşler. Bülent Çiftçi, aslında bizlere söylediği annelerimize de söylemiş ‘bu işin artık kendilerine bilgisi kalmadığını artık dava sonuçlarını, mahkeme sonuçlarını beklemeleri gerektiğini’ söylemiş. Bunun dışında bizim bakanlık önüne gidip açıklamalar yaptığımız için aslında bu işin çözülmediğini, bizim bu işi siyasete döktüğümüz söylemiş ama biz zaten mahkemelerden olumlu bir sonuç alamadığımız için bakanlık önüne gidip duruyoruz neredeyse bir senedir. Bunun dışında annelerimiz Meclis’e gitmişler. Meclis’te de İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Giresun Milletvekili Ali Temür ile görüşmüşler. Milletvekillerimiz de Bülent Çiftçi'nin söylediğini söylemişler aslında; artık bu işin peşini bırakmaları gerektiğini, dava sonuçlarını mahkeme sonuçlarını beklemeleri gerektiğini söylemişler. Yani annelerimiz 2 ayrı kapıdan da aynı sonucu almışlar, aynı cümleleri duymuşlar.

“HAKKIMIZ OLANI ALMADAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ”

Bunun dışında Külliye’ye de gitmişler Külliye'de de Sayın Emine Erdoğan'la görüşebilmek için dilekçe vermişler ve görüşebilmek için birileri var mı diye sormuşlar. Ama oradan da belli bir muhatap bulamayıp geri dönmek zorunda kalmışlar. Yani 2 gündür gittikleri yerlerde ya bir muhatap bulamadılar ya da gittikleri yerlerde artık bu işin peşinde bırakmaları gerektiğini söylemişler annelerimize ama biz hem kendi hakkımız için hem bizim için kapı kapı dolaşan annelerimizin hakkı için ne olursa olsun bu sürecin peşini bırakmayacağız. Hakkımız olanı almadan da geri dönmeyeceğiz.”