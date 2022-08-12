Mülakatlar bitmeden sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 08:13

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında daha önce benzeri yaşanmamış bir olay gerçekleşti. Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, daha önce yayınladığı duyuru göre sözlü sınavların 1 Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceğini açıkladı. Sonuçların ise 16 Ağustos’ta bakanlığın resmî sitesinden duyurulacağı ifade edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar dün gece e-Devlet Kapısı’ndan sürpriz bir şekilde açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa oldu.

Sıralama bilgisinin olmadığı sonuçlarda, daha mülakata girmeyen adayların söz konusu bölümü boş görünüyordu. Öte yandan puanların yuvarlandığı sonuçlarda, daha önceki mülakatlarda elenen birçok ismin de geçtiği ortaya çıktı. e-Devlet üzerinden sonuçlarını gören adayların ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.

NASIL OLDU?

Mülakat sonuçlarının erken açıklanmasının perde arkası ortaya çıktı. Hata, Millî Eğitim Bakanlığı kaynaklı bir problem değil. Bakanlığın resmî sitesinde kapalı olan sonuçlar sadece e-Devlet Kapısı üzerinde görünüyordu. Sistem ortak bir ağ üzerinden yürütülüyor. Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada puanların e-Devlet üzerinden göründüğü bir alanın olduğu ve başvurular kısmında bulunan bu noktanın açık bırakıldığı öğrenildi. Bunun ortaya çıkmasının ardından bakanlık yetkililerinin ikazlarının ardından sistemin kapatıldığı ortaya çıktı. ‘Sehven’ yapıldığı ifade edilen hatanın ardından gözler şimdi sonuçlarda.