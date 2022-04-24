Munzur Çayı’na düşen kadın hayatını kaybetti
Tunceli’de Munzur Gözeleri’nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının kafasını çarpması sonucu beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.
Olay, Ovacık İlçesi Munzur Gözeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuğunun doğum gününü kutlamak için gözelere giden 63 yaşındaki Ayşen Gür su kıyısında yürürken dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında kafasını taşlara çarpan Gür, için bölgeye sağlık ekibi istendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Gür’ün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gür’ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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