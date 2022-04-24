Munzur Çayı’na düşen kadın hayatını kaybetti

Tunceli’de Munzur Gözeleri’nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının kafasını çarpması sonucu beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

İHA
24 Nisan 2022 Pazar, 10:39
Munzur Çayı’na düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay, Ovacık İlçesi Munzur Gözeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuğunun doğum gününü kutlamak için gözelere giden 63 yaşındaki Ayşen Gür su kıyısında yürürken dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında kafasını taşlara çarpan Gür, için bölgeye sağlık ekibi istendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Gür’ün hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Gür’ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Tunceli Munzur Çayı

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