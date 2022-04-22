Mad Men dizisinin yıldızı Robert Morse hayatını kaybetti

22 Nisan 2022 Cuma, 12:55

Amerikan drama dizisi 'Mad Men'de 'Bertram Cooper' karakterini canlandıran aktör Robert Morse 90 yaşında yaşamını yitirdi. Broadway yıldızının ölümü, arkadaşı senarist Larry Karaszewski ve oğlu Charlie Morse tarafından Twitter ve CNN’de doğrulandı.

BRS/Gage Yetenek Ajansı’ndan David Shaul, Morse’un kısa bir hastalıktan sonra çarşamba günü evinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

5 KEZ EMMY'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Haber Global'de yer alan habere göre; 18 Mayıs 1931'de Massachusetts, Newton'da doğan Robert Morse, 1961'de Shepherd Mead'in en çok satan kitabına dayanan "How to Succeed in Business Without Really Trying" müzikalindeki rolüyle tanınmaya başlamış ve En İyi Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülü kazanmıştı.

Morse, tiyatronun yanı sıra 1960'lı yıllarda "The Loved One" ve "A Guide for the Married Man" gibi birçok komedi filminde de yer aldı.

Truman Capote rolüyle 1990 yılında ikinci Tony Ödülü'nü kazanan oyuncu, PBS'te American Playhouse'daki canlı performansıyla ise 1993 yılında Emmy Ödülü'nü kazandı. "Mad Men"deki Bert Cooper rolüyle de 5 kez Emmy'ye aday gösterilen Morse, 60 yıllık kariyerinde, yaklaşık 100 tiyatro, televizyon ve film yapımında rol aldı.