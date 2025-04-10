Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın avukatı anlattı: 'Hiçbir delil olmadan gözaltına alındılar'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:42

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:47

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in ve gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına ilişkin avukatları Enes Ermaner'den ayrıntılı bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından soruşturma dair paylaşımda bulunan Ermaner, Ağırel ve Soykan'ın Ramazan Bayramı tatilinde ifadeye çağrıldığını ancak ifade vermeye bayram sonrası gidebileceklerinin Emniyet tarafından bildirildiğini söyledi.

''HİÇBİR DELİL OLMADAN GÖZALTI İŞLEMİ UYGULANDI''

Ermaner ''Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi yapılan soruşturma dosyasında aşağıda paylaştığım şikayetçi ifade tutanağından başka hiçbir delil yahut belge bulunmamaktadır'' dedi. Ermaner şu ifadelere yer verdi:

''Dosyada hiçbir delil olmadan gözaltı işlemi uygulandı

9 günlük bayram tatilinden önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından @muratagirel ve @timursoykan aranarak ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Aynı gün savcılıkla görüştüğümüzde ifadeyi bayramdan sonra verebileceğimiz bize iletildi.

9 günlük idari tatilden sonraki ilk iş günü olan 07 Nisan 2025 tarihinde yine savcılıkla görüşerek 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 13'te ifadeye gelmemiz konusunda soruşturma savcısı ile mutabık kaldık.

''KORK'UN ŞİKAYETÇİ OLARAK İFADESİ ALINMIŞ''

Bizim bu görüşmeyi yaptığımız gün (07 Nisan 2025) savcılık, SEGBİS aracılığıyla Metris Cezaevi'ne bağlanarak tutuklu bulunan Erkan Kork'un şikayetçi olarak ifadesini almış.

Sonrasında hem Murat Ağırel hem de Timur Soykan yönünden soruşturma dosyasını tefrik etmiş ve ifadeye gelmek için sözleştiğimiz olan bugüne gözaltı talimatı vermiş.

Burada gözaltı işleminin hukuka aykırılığı konusunda tüm yasal başvurularımızı yapacağımızı belirtmekle birlikte özellikle ifade etmek isteriz ki;

Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi yapılan soruşturma dosyasında aşağıda paylaştığım şikayetçi ifade tutanağından başka hiçbir delil yahut belge bulunmamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanan bir kişinin kişisel hırs ve husumetleri ile Ağırel ve Soykan hakkında tamamen soyut ve delilsiz ifadelerine dayanarak bu 2 gazeteciyi şafak operasyonu ile gözaltına almak işgüzarlıktır. Bu gözaltı işleminin ne hukuk ile ne ahlak ile ne de vicdan ile açıklanması mümkün değildir.

Murat Ağırel de Timur Soykan da gazetecidir. Yaptıkları iş de gazeteciliktir. Buradan başka bir şey çıkmaz, kimse de çıkartamaz.''