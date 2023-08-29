Murat Dağı’nda doğal yaşamı tehdit edecek yeni bir proje daha gündemde: Tehlike sürüyor

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

Ege Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından olan Murat Dağı maden şirketlerinden kurtulamıyor. Geçen senelerde siyanürlü altın ve gümüş madeniyle gündeme gelen bölgedeki çalışmalar, yurttaşların açtığı dava ve direnişle durdurulmuştu.

Murat Dağı’nda Anadolu Export, madencilik faaliyetleri için yıllar önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararına karşı açılan davalar sonucunda karar iptal edildi. Kütahya İdare Mahkemesi’nin iptalinin ardından Danıştay da şirketin bu kararın bozulması yönündeki itirazını reddetti.

Bunun ardından Anadolu Export “Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artırımı ve Kırma Eleme Tesisi” için yeniden başvuruda bulundu. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından son şekli verilen ÇED raporu, bakanlıkta ve Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde yurttaşların görüşüne açıldı. Yurttaşlar dün il müdürlüğüne giderek şikâyet dilekçesi verdi.

BİLİRKİŞİ ‘OLMAZ’ DEMİŞTİ

Daha önce açılan davalar sonucunda atanan bilirkişi heyetinin raporu sonucunda “ÇED olumlu” kararı iptal edilmişti. Bilirkişi heyetinin raporunda ÇED raporundaki eksiklere de değinilmişti. Raporda alınacağı belirtilen önlemlerin flora ve fauna çeşitliliğini korumaya yeterli olmayacağı vurgusu yapılmıştı. Ayrıca siyanürün toplandığı barajın çökmesi, yıkılması ve taşması durumunda yeraltı ve yerüstü sularına karışması halinde büyük zararların meydana geleceği söylenmişti. Bilirkişi tarafından, altın madeninin işlenmesi sırasında cıva, nikel, arsenik, antimon, krom, kurşun ve bunlara ek olarak alüminyumun iyonlaşmış halinin suya karışacağının kesin olduğu ifade edilmişti.

PATLATMA YAPILACAK

Çalışma yürütülmek istenen alanda 212 bin 573 ağaç var. Ayrıca madene onay verilmesi durumunda patlatmalı ocak işletilecek. Proje sahasında ayrıca birçok memeli ve kuş türü de yer alıyor. Aralarında soyu tükenme tehlikesi olan türlerden nalburunlu yarasa ve alaca sansarın yanı sıra vaşak, yaban domuzu, kızıl geyik ve kurt gibi türler de bulunuyor.