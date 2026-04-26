Muş'ta yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

26.04.2026 12:58:00
İHA
Muş-Bulanık kara yolunda yolcu minibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta yolcu minibüsünün dere yatağına yuvarlanması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bulanık kara yolu Korkut Karakale mevkiinde meydana geldi. Yolcu minibüsü, Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan yolcular, ekipler ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ile Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da korkunç kaza: Üst geçitten yola düşen afiş işçisine otomobil çarptı! Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaya üst geçidine afiş asmaya çalışan 43 yaşındaki Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek akan trafiğin içine düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin çarptığı Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2 kişi yaralandı Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kaçarken kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Sürücüye 422 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Yer Aksaray... Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü Aksaray'da devrilen TIR’ı görerek yardım etmek için duranların otomobiline arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.