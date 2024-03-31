Muş'ta seçimi kim kazandı? Muş başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Muş yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:22

Muşlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Muş'ta seçimi hangi aday kazandı?

MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Tuncay Çanga, AKP'den Feyat Asya, İYİ Parti'den Şerafettin Yatci, Zafer Partisi'nden Mehmet Beşir Kara, YRP'den Aziz Süne, DEM Parti'den ise Sırrı Söylemez başkan adayı olarak aday gösterildi.

MUŞ'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Muş'ta "Tuncay Çanga, Feyat Asya, Şerafettin Yatci ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Muş 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.