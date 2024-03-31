Aksaray'da seçimi kim kazandı? Aksaray başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:36

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:36

Aksaraylılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Aksaray'da seçimi hangi aday kazandı?

AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Pelinsu Yıldırım Demir, AKP'den Evren Dinçer, İYİ Parti'den Mustafa Tuğrul Karacaer, Zafer Partisi'nden Nevin Yüce, Yeniden Refah Partisi'nden Salim İçli ve DEM Parti'den ise Kıymet Temel başkan adayı olarak aday gösterildi.

AKSARAY'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Aksaray'da "Pelinsu Yıldırım Demir, Evren Dinçer, Mustafa Tuğrul Karacaer ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Aksaray 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.