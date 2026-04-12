Mustafa Bozbey'den 'Bursaspor' paylaşımı

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un Ankara Demirspor maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.

"GÜN BİZİM, ŞAMPİYONLUK BİZİM OLSUN!"

Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursasporumuza bugün Eskişehir’de oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasında başarılar diliyorum. Kalbim, sevdasının peşinde yollara dökülen 30 binin üzerinde hemşehrimle birlikte.

Evini Bursasporumuza ve taraftarlarımıza açan misafirperver Eskişehir halkına da selamlarımı iletiyorum. Gün bizim, şampiyonluk bizim olsun!"