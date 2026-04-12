Mustafa Bozbey'den 'Bursaspor' paylaşımı

12.04.2026 14:22:00
Haber Merkezi
Bursaspor'a bugün oynayacağı Ankara Demirspor maçında başarı dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Kalbim, sevdasının peşinde yollara dökülen 30 binin üzerinde hemşehrimle birlikte. Evini Bursasporumuza ve taraftarlarımıza açan misafirperver Eskişehir halkına da selamlarımı iletiyorum. Gün bizim, şampiyonluk bizim olsun" dedi.

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un Ankara Demirspor maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.

"GÜN BİZİM, ŞAMPİYONLUK BİZİM OLSUN!" 

Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursasporumuza bugün Eskişehir’de oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasında başarılar diliyorum. Kalbim, sevdasının peşinde yollara dökülen 30 binin üzerinde hemşehrimle birlikte.

Evini Bursasporumuza ve taraftarlarımıza açan misafirperver Eskişehir halkına da selamlarımı iletiyorum. Gün bizim, şampiyonluk bizim olsun!" 

Ekrem İmamoğlu'ndan Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki: 'Filmin devamını anlatayım...' Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından yayımladığı mesajında, "Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Bursa'da Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştı: AKP'nin adayı belli oldu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, AKP'de başkanvekilliği süreci kapsamında aday adayları Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi.
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi bugün yapılacak Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine başkanvekilliği seçimi bugün yapılacak. Seçim öncesi CHP'den belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.