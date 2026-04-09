Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi bugün yapılacak

Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi bugün yapılacak

9.04.2026 09:37:00
Haber Merkezi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi bugün yapılacak

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine başkanvekilliği seçimi bugün yapılacak. Seçim öncesi CHP'den belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.

CHP'li seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alındı.

Soruşturmanın, Bozbey'in 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin olduğu biliniyor.

31 Mart tarihinde gözaltına alınan Bozbey, soruşturma kapsamında 29 kişi ile birlikte 4 Nisan tarihinde tutuklandı. Bozbey aynı tarihte İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Bozbey'in yerine başkanvekili seçilene kadar iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

SEÇİM BUGÜN YAPILACAK

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine başkanvekilliği seçimi bugün saat 11'de yapılacak.

106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin ise 41 üyesi var.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:

AKP: 50

CHP: 41

MHP: 8

İYİ Parti: 3

BBP: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

Türkiye İttifakı Partisi: 1

Bağımsız: 1

Başkanvekilliği seçimi için AKP tarafı, adayının Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Şahin Biba olduğunu duyurmuştu.

CHP EYLEM ÇAĞRISI YAPTI

Saat 11'de başlaması beklenen seçim için CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Binası önünde eylem çağrısı yaptı.

Yeşiltaş, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili seçiminde halkın iradesinin yok sayılmasına izin vermemek için; 9 Nisan Perşembe günü saat 10:30’da Bursa Büyükşehir Belediye’si önünde buluşuyor, irademize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Image

Ekrem İmamoğlu'ndan Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki: 'Filmin devamını anlatayım...'
Ekrem İmamoğlu'ndan Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki: 'Filmin devamını anlatayım...' Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından yayımladığı mesajında, "Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Bursa'da Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştı: AKP'nin adayı belli oldu
Bursa'da Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştı: AKP'nin adayı belli oldu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, AKP'de başkanvekilliği süreci kapsamında aday adayları Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi.
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında verilen tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.