5.04.2026 15:53:00
Ekrem İmamoğlu'ndan Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki: 'Filmin devamını anlatayım...'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından yayımladığı mesajında, "Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 gün önce şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve dün hakkında tutuklama kararı verildi.

Bozbey akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

106 üyeli Bursa Büyükşehir Belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var. Bu dağılım, Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğunu gösteriyor.

İMAMOĞLU 'FİLMİN DEVAMINI' ANLATTI

Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının tek bir tanımı vardır: Milli iradeye darbe ve milli irade hırsızlığı.

Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz ve bunu da tebrik telefonlarıyla kutlayacaksınız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yaptığınız hukuk dışı operasyonların şablonu da aynı. 

"KİMLERDEN ÖĞRENDİĞİNİZİ BİLİYORUZ"

Rehin almak istediklerinizi bir tahtaya yazıp, aralarına ok işaretleri çekince millet ikna mı olacak sanıyorsunuz? 86 milyon ezberledi artık bu 'sistemli' taktiklerinizi. Üstelik gizlilik kararı olan dosyayı o çok sevdiğiniz “gazetecilere” sızdırarak “yanlış bilgiyi alenen yayıyorsunuz.” Millet bunları görüyor.

Şema çizme işlerini kimlerden öğrendiğinizi de biliyoruz. En güzel şemayı sandık geldiğinde milletimiz çizecek. Sabırla bekliyoruz."

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilk açıklama! Hakkında tutuklama kararı verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak" açıklamasında bulundu.
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında verilen tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
CHP'den Kütahya'da tarihi miting... Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama: AKP'nin 'Bursa' planını ifşa etti! CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 103'üncüsü bugün Kütahya'da gerçekleşti. Yurttaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına ilişkin konuştu, "Belediyeye çökme derdindeler" dedi. Özel, yandaş Sabah gazetesinin yeni iftirasına da sert tepki gösterdi.