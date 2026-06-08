Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için yürütülen umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Mustafa Erten kimdir, kaç yaşında? CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten neden öldü?
MUSTAFA ERTEN KİMDİR?
72 yaşındaki Mustafa Erten, CHP Karabük İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.
MUSTAFA ERTEN NEDEN ÖLDÜ?
Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.