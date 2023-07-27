Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

CHP’de bu hafta sonu genel merkez ile “değişim isteyenleri” yüzleştiren belediye başkanları toplantısı ve parti meclisi toplantısı “gergin” geçmişti. Toplantılar sonrası Kılıçdaroğlu, ilk kez partisinin önceki gün düzenlenen grup toplantısında kamuoyunun karşısına çıktı ancak tartışmalara ilişkin konuşmadı.

Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu sonrası da partisinin milletvekilleri ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP PM ve MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda sadece Kılıçdaroğlu ve grup başkanı Özgür Özel konuştu. Uzun konuşmayan Kılıçdaroğlu, milletvekillerine 2024’te yapılacak “yerel seçimlere odaklanmaları” talimatı verdi.

‘HALKA DOKUNUN’ TALİMATI

CHP’deki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, Meclis faaliyetlerinin önemli olduğunu belirterek “Çalışmalara katılın, hazırlıklı olun. Parti disiplinine uyun. Bölgenizde çalışın. Halka dokunun. Esnafla, yurttaşla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle bir araya gelin. Şehit ailelerini ziyaret edin, sıkıntılarını dinleyin. Az oy alınan köylere gidin. Taleplerini, sıkıntılarını öğrenin. İnsanların derdini dinleyin. AKP’nin yaptıklarını da bizim yaptıklarımızı da anlatın” dediği belirtildi.

Partide son yaşanan tartışmalara değinerek “birlik” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Söyleyeceğiniz bir şey varsa yöneticilerle konuşun ama basının önünde parti meselelerini tartışmayın. Eğer kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız” mesajı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu dün ayrıca Meclis’te 28’inci yasama döneminde görev almaya başlayan 60 yeni CHP’li milletvekilini 12’şerli 5 grup halinde Meclis’te kabul etti.