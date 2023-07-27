Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle görüştü. Kılıçdaroğlu, “Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız” mesajı verdi. Bu sözler, gergin geçen belediye başkanları ve parti meclisi toplantılarına gönderme olarak yorumlandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda sadece Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuştu. Kılıçdaroğlu milletvekillerine “Esnafla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle bir araya gelin. Şehit ailelerini ziyaret edin. Az oy alınan köylere gidin” diye seslendi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine sert uyarı: Yollarımızı ayırırız
Abone Ol google-news

CHP’de bu hafta sonu genel merkez ile “değişim isteyenleri” yüzleştiren belediye başkanları toplantısı ve parti meclisi toplantısı “gergin” geçmişti. Toplantılar sonrası Kılıçdaroğlu, ilk kez partisinin önceki gün düzenlenen grup toplantısında kamuoyunun karşısına çıktı ancak tartışmalara ilişkin konuşmadı.

Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu sonrası da partisinin milletvekilleri ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP PM ve MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda sadece Kılıçdaroğlu ve grup başkanı Özgür Özel konuştu. Uzun konuşmayan Kılıçdaroğlu, milletvekillerine 2024’te yapılacak “yerel seçimlere odaklanmaları” talimatı verdi. 

‘HALKA DOKUNUN’ TALİMATI

CHP’deki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, Meclis faaliyetlerinin önemli olduğunu belirterek “Çalışmalara katılın, hazırlıklı olun. Parti disiplinine uyun. Bölgenizde çalışın. Halka dokunun. Esnafla, yurttaşla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle bir araya gelin. Şehit ailelerini ziyaret edin, sıkıntılarını dinleyin. Az oy alınan köylere gidin. Taleplerini, sıkıntılarını öğrenin. İnsanların derdini dinleyin. AKP’nin yaptıklarını da bizim yaptıklarımızı da anlatın” dediği belirtildi.

Partide son yaşanan tartışmalara değinerek “birlik” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Söyleyeceğiniz bir şey varsa yöneticilerle konuşun ama basının önünde parti meselelerini tartışmayın. Eğer kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız” mesajı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu dün ayrıca Meclis’te 28’inci yasama döneminde görev almaya başlayan 60 yeni CHP’li milletvekilini 12’şerli 5 grup halinde Meclis’te kabul etti. 


Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel

İlgili Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan vekillere mesaj: Partiyi yıpratan uzaklaştırılır

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan vekillere mesaj: Partiyi yıpratan uzaklaştırılır
Jahrein’den Kılıçdaroğlu’nun avukatına suç duyurusu

Jahrein’den Kılıçdaroğlu’nun avukatına suç duyurusu
Kılıçdaroğlu, vekillerle Ankara'da bir araya geldi: Özgür Özel ayrıntısı dikkat çekti

Kılıçdaroğlu, vekillerle Ankara'da bir araya geldi: Özgür Özel ayrıntısı dikkat çekti

En Çok Okunan Haberler