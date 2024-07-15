Müşteri gibi girdiği marketin kasasından 6 bin lira çaldı: 'Şeytana uydum'

Adana'da müşteri gibi davranıp, markete giren Ali B. (20) işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp, yazar kasadan 6 bin lira çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Ali B. sorgusunda "Kasayı boş görünce şeytana uydum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:09
Abone Ol google-news

Olay, 4 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Ali B., müşteri gibi davranıp girdiği Hüseyin Ç.'nin (32) marketinde bir süre dolaşıp, keşif yaptı.

Market sahibi rafları düzenlediği sırada dalgınlığından faydalanan Ali B., yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp, kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ağzında sigara ile hırsızlık yaptığı görüldü.

Hırsızlığı fark eden Hüseyin Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen ve 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyete götürülen Ali B., sorgusunda, "Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. tutuklandı.


Adana haberleri Market haberleri hırsızlık haberleri hırsız haberleri

İlgili Haberler

At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı!

At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı!
Kombi tamiri bahanesiyle hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Kombi tamiri bahanesiyle hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı
Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı

Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler