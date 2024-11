Mutlu: Tüm çocukların eşit hissettiği bir Konak için çalışıyoruz

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:31

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:31

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği ile birlikte “Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen ve ‘Benim De Haklarım Var’ yazılı pankart açılan açıklamada Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra Konak Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, Ege Kent Konseyleri Birliği ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar yer aldı. Özel çocuklar ve ailelerinin de katıldığı açıklama öncesinde konuşma yapan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm çocukların eşit olduğu bir Konak için durmadan çalıştıklarını belirtti.

BAŞKAN MUTLU: ÇOCUKLAR BİR TOPLUMUN GELECEĞİDİR

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun hala temel haklardan mahrum bir yaşam sürmek zorunda bırakıldığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Savaşların, yoksulluğun, eğitim eksikliğinin, zorla çalıştırılmanın, çocuk yaşta evliliklerin, şiddetin ve istismarın kurbanı olmakta. Böyle bir dönemde bu günü kutluyor olmak acı geliyor bize. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Ama maalesef biz geleceğimize sahip çıkamıyoruz. Bir çocuğun hakkı ihlal edildiğinde sadece o çocuğun değil, o toplumun zarar göreceğini unutuyoruz. Son zamanlarda ülkemizde arka arkaya çocuklarla ilgili acı haberlerle sarsıldık. Narin bunlardan biriydi, Şirin bir diğeriydi. Yeni doğan diye bir çeteyle tanıştık” dedi.

“TÜM ÇOCUKLARIN EŞİT HİSSETTİĞİ BİR KONAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Her çocuğun temel hak ve özgürlüklere sahip, fırsat eşitliği içinde, sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir hayat sürmesini istediklerini dile getiren Başkan Mutlu, “Hep birlikte her çocuğun eşit şartlara sahip olacağı bir yaşamı inşa etmek üzere yola çıktık. Sosyal belediyecilik ilkeleriyle hizmet ederken bu kentte yaşayan, özellikle Konak’ta yaşayan tüm çocukların eşit olduğu bir yaşam amacımız. Bugün kentin çeperlerinde yoksulluğa ve yoksunluğa itilmiş çocuklar olmak üzere bu kentin tüm çocuklarının güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Çocuklarımızın olduğu her yerde onların yüzlerinde gülümsemeler oluşturmak, onların keyifli zamanlar geçireceği çalışma ortamları, projeler üretmek önceliğimiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm çocuklara armağan etti. Göreve geldiğimizden bu yana tüm çocukların eşit hissettiği bir Konak için çalışıyoruz. Her çocuğun çocuk olmaya hakkı var. Çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülkeyi inşa etmek için durmadan çalışacağız. Tüm çocukların sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİDOĞAN: HEP BERABER BÜTÜN ÇOCUKLARI KUCAKLAYALIM

Açıklamada söz alarak engelli çocuklar için eşit fırsatlar yaratılması gerektiğine vurgu yapan Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği Başkanı Hürriyet İyidoğan da, “İstiyoruz ki çocuklarımız her yerde olsun. İstiyoruz ki çocuklarımız hep bizimle olsun. Çocuklarımıza hiçbir zaman zarar gelmesin. Bizler down sendromlu çocuklarımız için yıllardır emek veriyoruz. Tüm gönüllü anneler, babalar, eğitmenler sadece engelliler değil tüm çocuklar için mücadele veriyor. İstiyoruz hep beraber bütün çocukları kucaklayalım.”

MUMCU: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

Ortak açıklamayı okuyan Ege Kent Konseyleri Birliği ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ise Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçek kutlamalarının çocuk haklarını korumak için mücadele etmek zorunda kalmadıkları bir sistemde olacağını söyleyerek, “Son bir kaç ay içinde Tekirdağ’da cinsel saldırıya uğrayarak ölen 2 yaşındaki Sıla’mızın, Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin’imizin, Batman’da evinin önünde kendisini asan 8 yaşındaki Şeyma’mızın hesabını nasıl vereceğiz? ÇEDES ile çocuklarımız laik, bilimsel eğitimin dışına çekilmiyor mu? Sağlıktaki özelleştirmenin ortam sağladığı ‘yeni doğan çetesi’ skandalı tüm ülkeyi dehşete düşüren başka bir facia değil mi? Çocukların geleceği için artık kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek zorundayız. İstismar edilmiş, eğitimden uzak tutulmuş, suça sürüklenmiş, özgürlükten yoksun bırakılmış, yerinden, yurdundan edilmiş, korunmaya ihtiyaç duyan ve engelli çocuklarımızın yaşadığı hak ihlalleri ortadan kalkmadıkça, savaşlar bitmedikçe çocuklarımızın hak ettikleri ve ihtiyacı olan geleceğe ulaşamayacağız” dedi.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN ÖZEL GÖSTERİ

Engelli çocukların toplumda daha görünür olması ve eşit haklardan faydalanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamaya özel çocuklar ile aileleri de katıldı. Açıklamaların ardından özel çocuklar hazırladıkları dans gösterilerini sundu. 8 yaşındaki down sendromlu Defne Kaysı’nın okuduğu “Çocuk Hakları” adlı şiir ise büyük alkış topladı.