Müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:17

Güncelleme: 03.05.2025 - 11:17

Tefenni ilçesindeki bir gazinoda müzisyenlik yapan Deniz A. ile aynı gazinoda çalışan Sinan D. dün akşam üzeri eğlenmek için Tefenni Barajı yakınındaki bir restorana gitti.

Birlikte yemek yiyip alkol içen ikili arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D. bıçakla Deniz A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A., ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve polis olay yerinden kaçan Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bacak ve karın bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaralanan Deniz A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.