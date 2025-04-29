Adana'da erkek dehşeti: 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü!
Adana’da 5 çocuk annesi kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Erkeğin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi 263. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Şen ile eşi S.Ş. (44) arasında evde tartışma çıktı.
Söz konusu olayda S.Ş., Rabia Şen’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rabia Şen’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen’in bir süre evi terk ettiği, ardından eve geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #Adana #erkek dehşeti
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