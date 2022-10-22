Naci Görür aldığı duyumu paylaştı: Emeğimize yazık...

Prof. Dr. Naci Görür, yakında yeni bir imar affı getirileceğine yönelik bir duyum aldığını belirterek uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:47
Naci Görür aldığı duyumu paylaştı: Emeğimize yazık...
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Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından 'imar affı' duyumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • "Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık.
  • Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı depreme güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir.
  • Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum"

Naci Görür deprem İmar affı

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