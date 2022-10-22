Naci Görür aldığı duyumu paylaştı: Emeğimize yazık...
Prof. Dr. Naci Görür, yakında yeni bir imar affı getirileceğine yönelik bir duyum aldığını belirterek uyarılarda bulundu.
Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından 'imar affı' duyumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık.
- Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı depreme güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir.
- Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum"
Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayazaksa bunca emeğimize yazık. Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı deprem güvenli hale getirin, ya— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 22, 2022
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi