Naci Görür aldığı duyumu paylaştı: Emeğimize yazık...

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından 'imar affı' duyumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayazaksa bunca emeğimize yazık. Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı deprem güvenli hale getirin, ya