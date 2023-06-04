Naci Görür deprem için iki kenti işaret etti: 'Kuzeye doğru sıkıştırıyor'

Diyarbakır'da gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Twitter'da paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iki farklı şehri işaret ederek uyarılarda bulundu. Görür "Bu kuşak son depremlerde Arap Levhasının kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:30
Naci Görür deprem için iki kenti işaret etti: 'Kuzeye doğru sıkıştırıyor'
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AFAD’ın verdiği bilgiye göre, saat 01.25'te merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem şehirde hissedilirken, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den iki kentle ilgili deprem uyarısı geldi. 

Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhasının kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir. Sevgiyle” ifadelerini kullandı. 


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