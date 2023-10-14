Son dakika... Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Mersin'in Silifke ilçesinde saat 10.01 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Silifke (Mersin)
Tarih:2023-10-14
Saat:13:01:59 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:33.823 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/j8F7Zzo13Y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini de 7.7 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 14, 2023
KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) https://t.co/tA3Oo9Kl3Z
14.10.2023, 13:01:59 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 7.7 km#Kandilli
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