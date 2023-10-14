Son dakika... Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:16
Son dakika... Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Mersin'in Silifke ilçesinde saat 10.01 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini de 7.7 kilometre olarak aktardı.


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