Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Halkımızın ve yöneticilerimizin fark etmediği bir gerçek...'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:18

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:54

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 11 ilde ağır yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerine dikkat çekerek, deprem riskinin devam ettiğini hatırlattı ve yetkililere kritik çağrılarda bulundu.

"ÜLKEMİZİ DEPREM DİRENÇLİ BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEDİĞİNİZ SÜRECE..."

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğine uygun davranılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, halkımızın ve yöneticilerimizin pek faketmediği bir gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Çoğumuz bugün deprem deyince Şubatta olan depremlerin sırtımıza yıktığı sorunları düşünüyoruz. Halbuki o depremler daha yeni oldu, zararlarını yeni görüyoruz. Daha önce yoktu ki! Gerçek olan bir deprem ülkesi olduğumuz. Biz ona çare arıyoruz. Bugün yıkılan yerleri tekrar yapmak, halkımızı aç susuz bırakmamak çare değil. Ülkemizi deprem dirençli bir ülke haline getirmediğiniz sürece er veya geç daha güçlü afetlerle karşıaşacağız ve çok sayıda canımızı kaybedeceğiz. KARŞIMIZA LÜTFEN DEPREMDE YIKILAN EVLERİ YENİLEYECEĞİZ, SİZİ AÇ SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ EDEBİYATI İLE ÇIKMAYIN. Asıl sorun o değil, tabii ki onu yapacaksınız. Önemli olan deprem gelmeden önce kentlerimizi deprem dirençli yapmak. Benim cefakar halkım siyasilerden bunu talep etmelidir, sevgiyle."