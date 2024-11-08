Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama: 6 Şubat ayrıntısı

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ve çevre illerde hissedilen 5 büyüklüğünde depremin ardından açıklama yaptı. Görür, "Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama: 6 Şubat ayrıntısı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te Elazığ Merkez'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili olduğunu ifade eden Görür, şunları kaydetti:

"Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum"


Etiketler: #6 Şubat depremleri #Elazığ #Naci Görür

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