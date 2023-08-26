Naci Görür’den Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: ‘Faya stres transfer etmiş olabilir’

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Malatya Fayının Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde oldu. Çardak fayı üzerinde Çelikhan-Göksun arasında fazla endişe edilecek bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:17
Naci Görür’den Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: ‘Faya stres transfer etmiş olabilir’
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş’ta olan 4.1 şiddetindeki depreme ilişkin bir açıklama yaptı. 

Prof. Dr. Görür’ün söz konusu açıklaması şu şekilde: 

“Arkadaşlar, Tatlar-Nurhak/K.Maraş’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde oldu. Çardak fayı üzerinde Çelikhan-Göksun arasında fazla endişe edilecek bir şey yok. Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum. Malatya Fayı Nurhak- Kemaliye arasında KD-GB yönlü uzanmaktadır.”


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