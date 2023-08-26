Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.58'de gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2023
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-26
Saat:11:58:43 TSİ
Enlem:38.041 N
Boylam:37.552 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/gEz2iZKpjV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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