Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:13
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.58'de gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.


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