Son depremler! Aydın'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Temmuz'da meydana gelen depremler...
AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Aydın, Kuşadası Körfezinde 02.49'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
21 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:53:12 -.- 2.0 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA)
08:30:45 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:07:28 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:52:53 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:20:59 -.- 2.1 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)
07:09:35 -.- 1.7 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
06:54:09 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIG)
06:43:02 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)
06:30:55 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
06:27:31 -.- 3.0 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:25:42 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY)
06:17:33 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
05:57:14 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
05:53:34 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:45:10 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA)
05:44:41 -.- 1.7 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY)
05:35:54 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:27:24 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA)
05:21:01 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:01:54 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:00:21 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:35:42 -.- 1.8 -.- KAYACIK-(AMASYA)
04:33:25 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
04:30:17 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:22:03 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:52:05 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:09:21 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
03:08:37 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:49:14 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:47:07 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:46:24 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:39:22 -.- 1.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
02:26:15 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:22:07 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:15:09 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
02:13:08 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:08:08 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
01:52:51 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:33:46 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:28:00 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
01:07:52 -.- 2.4 -.- CEVLIK-MEZITLI (MERSIN)
01:06:17 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:58:45 -.- 2.0 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA)
00:51:26 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG)
00:46:45 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY)
00:36:10 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:31:41 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
00:23:34 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
00:06:11 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:01:53 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)
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