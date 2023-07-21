Son depremler! Aydın'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:41

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:42

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Temmuz'da meydana gelen depremler...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Aydın, Kuşadası Körfezinde 02.49'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

21 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:53:12 -.- 2.0 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA)

08:30:45 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

08:07:28 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:52:53 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:20:59 -.- 2.1 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)

07:09:35 -.- 1.7 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)

06:54:09 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIG)

06:43:02 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)

06:30:55 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)

06:27:31 -.- 3.0 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:25:42 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY)

06:17:33 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)

05:57:14 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

05:53:34 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:45:10 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA)

05:44:41 -.- 1.7 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY)

05:35:54 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

05:27:24 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA)

05:21:01 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:01:54 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:00:21 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:35:42 -.- 1.8 -.- KAYACIK-(AMASYA)

04:33:25 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

04:30:17 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:22:03 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:52:05 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:09:21 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

03:08:37 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:49:14 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:47:07 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:46:24 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:39:22 -.- 1.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

02:26:15 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:22:07 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:15:09 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:13:08 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:08:08 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

01:52:51 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:33:46 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:28:00 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)

01:07:52 -.- 2.4 -.- CEVLIK-MEZITLI (MERSIN)

01:06:17 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:58:45 -.- 2.0 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA)

00:51:26 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG)

00:46:45 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY)

00:36:10 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:31:41 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

00:23:34 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

00:06:11 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:01:53 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)