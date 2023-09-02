Naci Görür'den 'teknoloji kullanımı' değerlendirmesi!

Prof. Dr. Naci Görür, teknoloji kullanımına ilişkin "Belki de yanlış düşünüyorum ama teknoloji kullanımında patron siz olmalısınız. Duygu ve düşüncelerinizi, aklınızı, velhasıl insan olmanın bütün vasıflarını ve güzelliğini kullandığınız teknolojiye egemen kılmalısınız" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:02
Naci Görür'den 'teknoloji kullanımı' değerlendirmesi!
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Yer bilim Prof. Dr. Naci Görür, 'teknolojinin kullanımı' ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"TEKNOLOJİNİN ESİRİ VE BAĞIMLISI OLURSANIZ..."

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kimi arkadaşlarım dijital teknolojinin mimetlerinden, öneminden, yapay zekanın üstünlüğünden, çağ değişiminden söz ediyor. Belki de yanlış düşünüyorum ama teknoloji kullanımında patron siz olmalısınız. Duygu ve düşüncelerinizi, aklınızı, velhasıl insan olmanın bütün vasıflarını ve güzelliğini kullandığınız teknolojiye egemen kılmalısınız. Teknolojinin esiri ve bağımlısı olursanız, zamanla akıl ve duygularnızı yitirir robota dönüşürsünüz. Sevgiyle."


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