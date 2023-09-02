Naci Görür'den 'teknoloji kullanımı' değerlendirmesi!
Prof. Dr. Naci Görür, teknoloji kullanımına ilişkin "Belki de yanlış düşünüyorum ama teknoloji kullanımında patron siz olmalısınız. Duygu ve düşüncelerinizi, aklınızı, velhasıl insan olmanın bütün vasıflarını ve güzelliğini kullandığınız teknolojiye egemen kılmalısınız" yorumunda bulundu.
Yer bilim Prof. Dr. Naci Görür, 'teknolojinin kullanımı' ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"TEKNOLOJİNİN ESİRİ VE BAĞIMLISI OLURSANIZ..."
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kimi arkadaşlarım dijital teknolojinin mimetlerinden, öneminden, yapay zekanın üstünlüğünden, çağ değişiminden söz ediyor. Belki de yanlış düşünüyorum ama teknoloji kullanımında patron siz olmalısınız. Duygu ve düşüncelerinizi, aklınızı, velhasıl insan olmanın bütün vasıflarını ve güzelliğini kullandığınız teknolojiye egemen kılmalısınız. Teknolojinin esiri ve bağımlısı olursanız, zamanla akıl ve duygularnızı yitirir robota dönüşürsünüz. Sevgiyle."
Kimi arkadaşlarım dijital teknolojinin mimetlerinden, öneminden, yapay zekanın üstünlüğünden, çağ değişiminden söz ediyor. Belki de yanlış düşünüyorum ama teknolji kullanımında patron siz olmalısınız. Duygu ve düşüncelerinizi, aklınızı, velhasıl insan olmanın bütün vasıflarını ve…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 2, 2023
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’a 'koruma' önerisi!
- AKP'de 'kriz' korkusu
- Tatil satın alan aile kabusu yaşadı...
- Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
- Filenin Sultanları finalde...
- Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü
- Kalp masajı yapılırken vurdular!
- Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!
- Rektörlük öğrencilerin oturmasını yasakladı
- CHP'den 'yeni danışman krizi' iddialarına yanıt