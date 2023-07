Nagehan Alçı cephesinden 'Rasim Ozan Kütahyalı' açıklaması

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:23

Güncelleme: 28.07.2023 - 14:23

Hayatlarını 2010 yılında birleştiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin evliliklerinden ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çift hakkında sık sık boşanma iddiaları ortaya atıldı.

İddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkarken, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanma sürecine girdi.

ALÇI’NIN AVUKATINDAN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak Nagehan Alçı, avukatının açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada "Rasim Ozan Kütahyalı kendini hiçbir zaman muhabir ya da gazeteci tanımlamamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, “Alçı, Kütahyalı'yı ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı yıpratma amacı taşıyan söz konusu beyan ve yayınlara karşı tarafımızdan hukuki süreçler başlatılmış olup tüm şikayet ve tazminat haklarımız sonuna kadar takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama...

Müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine açılmış boşanma davasında taraflar ortak çocuklarının sağlıklarının ve aralarındaki dostluk ilişkisinin olumsuz etkilenmemesi adına süreci anlaşmalı olarak sonlandırma niyetindedirler.

Aile Hukuku konusunda uzman bir avukat olarak "alle" kurumunun hem kutsallığı, hem biricikliği; hem de her ailenin dinamiklerinin, yapısının birbirinden farklı olduğu bana göre tartışmasızdır. Bu nedenle her aile birbirinden farklı olduğu gibi, her boşanma davası dinamikleri de yine farklı ve özeldir.

Tarafımızdan davalı Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine talep edilen 40 milyon TL tazminat tutarı, önemle belirtmek istiyoruz ki taraflar arasında bir "mal paylaşımı talebi değil, 10 milyon TL si maddi, 30 milyon TL si manevi olmak üzere TAZMİNAT talebidir. Müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından açılmış başkaca bir mal rejiminin tasfiyesi davası bulunmamaktadır. Yukarıdaki bilgiler ışığında, tüm hukukçu meslektaşlarımın da kabul edeceği üzere:

- Toplam 40 milyon TL tazminat talep etmiş olmamız Sayın Aile Mahkemesi tarafından Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine 40 milyon TL tazminata hükmedileceği anlamına gelmemektedir. Boşanma davalarında tazminat, tarafın kusurlu olduğuna hükmedilir ise taraflara ilişkin mali içtimai durum araştırması yapıldıktan sonra belirlenir.

- Talep edilen tazminat tutarından hareket ile tarafların toplam mal varlığı değerinin 40 milyon ya da bunun iki katı 80 milyon TL olduğu gibi bir çıkarım yapmak hem hukuken hem de olağan hayatın akışı içinde abes ile iştigaldir.

- Açıklamak zorunda kalmaktan son derece rahatsız olmakla birlikte müvekkilim Nagehan Alçı'nın ailesinden intikal etmiş ve hali hazırda intikal etmemiş mal varlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte davalı Rasim Ozan Kütahyalı kendini hiçbir zaman muhabir ya da gazeteci olarak tanımlamamıştır. Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'nin en popüler TV programlarında yıllardır yorumculuk yapan, pek çok reklam filminde oynamış bir TV yıldızıdır. Buna göre müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı ve davalı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kazanç ve malvarlıklarının gazetecilik ve muhabirlik meslek maaşları ile sürekli karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda hem müvekkilin hem de Rasim Ozan Kütahyalı'nın haksız kazanç elde ettiklerine dair kasıtlı çıkarım ve yorum yapılması hayatın olağan akışına aykin olduğu gibi iftiralara konu edilen tarafların kişilik haklarına açıkça saldırı niteliğindedir.

- Söz konusu iftira ve yayınlar kamuoyunda tanınmış bir kişi olan müvekkilimin bir kadın olarak boşanabilmesi ve haklarını talep edebilmesi önünde engel teşkil etmemelidir.

Tarafların maddi manevi aile dinamikleri ve taraflar arasındaki davanın koşulları hiç bilinmeden kasıtlı olarak müvekkilim Nagehan Alçı, Kütahyalı'yı ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı yıpratma amacı taşıyan söz konusu beyan ve yayınlara karşı tarafımızdan hukuki süreçler başlatılmış olup tüm şikayet ve tazminat haklarımız sonuna kadar takip edilecektir. Saygılarımla.

Nagehan Alçı Kütahyalı Vekili Av. Gözde Egemen