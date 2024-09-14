Narin cinayetinde flaş gelişme: Yüksel Güran'ın dişi incelemeye alınacak!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 18:20

Güncelleme: 14.09.2024 - 18:40

Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin ifadelerin ardından 11 kişi tutuklanırken, tutuklu bulunan amca Salim Güran yeniden ifade vermiş ve tekrar cezaevine gönderilmişti.

ANNENİN DİŞİ İNCELEMEYE ALINACAK

Sabah'ın aktardığına göre, "Kasten öldürme ve iştirakten" cezaevinde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürüldü.

Hafta sonu olmasına rağmen hastane açıldı, uzmanlar çağrıldı.

Anne Yüksel Güran'dan diş ölçüsü alınacak. Alınacak ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

Öte yandan tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da evinde ekipler tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kolunda diş izi bulunan Narin'in gözaltındaki ağabeyi İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi.

Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyinin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden çıkan sonuçlara göre ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi.