Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın ifade verdiği sırada çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta anne Güran'ın kelepçeli şekilde ifade verdiği görüldü.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 18:14

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'nin haberine göre, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ifade verdiği sırada fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta Güran'ın ifade verdiği sırada kelepçeli olduğu da görüldü.



Etiketler: #Narin Güran #yüksel güran #fotoğraf

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