Narin’in ismi parkta yaşatılacak

Sivas’ta açılan bir parka, Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin’in ismi verildi.

Narin’in ismi parkta yaşatılacak
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:34

Sivas Belediyesi, Diyarbakır’da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran’ın anısını yaşatmak için Alibaba Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çocuk parkına, Narin’in ismini verdi.

Narin’in ismini taşıdığı çocuk parkı için açılış programı düzenlendi. Programa yurttaşların yanı sıra bazı il protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Narin’in gülüşü ve neşesiyle bu dünyayı güzelleştirdiğini ifade ederek, "Narin kızımıza kıyanlar yaptıkları caniliklerin bedellerini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Kolluk kuvvetlerimize ve Türk adaletine bu konuda güvenimiz tamdır” dedi.

Konuşmanın ardından çocukların kurdeleyi kesmesiyle parkın açılışa yapıldı. Vatandaşlar ve çocuklar ise bu parkı çok beğendiklerini belirtti.


Etiketler: #sivas #Narin Güran #Çocuk parkı

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