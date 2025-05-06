Narlıdere Belediyesi’nde grev başladı: 350 işçi eyleme geçti
Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaşma sağlanamayan Narlıdere Belediyesi’nde 350 işçi greve gitti. Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, "Grevde kararlıyız, anlaşma noktasına kadar masaya da açığız" dedi.
Narlıdere Belediyesi’nin şirketi NAR-BEL’de örgütlü olan Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube, toplu iş sözleşmesinde anlaşmazlık nedeniyle greve gitti. Grevle birlikte ilçede çöp toplama dahil tüm belediye hizmetleri durdu.
BELEDİYE YÖNETİMİNİN SON TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından belediye yönetimi, işçilere önerdiği yüzde 30’luk yevmiye zammını yüzde 44,38 olarak güncelledi. Ancak bu teklif, işçiler tarafından yeterli görülmeyerek grev kararı alındı.
“MAAŞLARIMIZI ZAMANINDA ALAMIYORUZ”
Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, belediyenin sunduğu son teklifin yetersiz olduğunu belirterek, işçilerin maaşlarının zamanında ödenmediğini ve alacaklarının olduğunu vurguladı. Tekin, “Geçen ay yarım maaş aldık, alacaklarımız var. Maaş problemlerinin de çözülmesini istiyoruz” dedi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, ANCAK ORTAK NOKTA BULUNAMADI
Tekin, grev kararlılığını sürdürürken, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine açık olduklarını belirtti. "En son en düşük maaş için 44 bin 500 lira ve 1500 lira yemek kartı teklif ettik, ancak henüz anlaşma sağlanamadı" diyen Tekin, müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.
GREVE KATILAN İŞÇİLER BELEDİYEYE PANKART ASTI
Gece yarısı belediye binasına "Bu işyerinde grev vardır" yazılı pankart asıldı. Greve katılan 350 işçi, greve başlarken belediye hizmetlerini durduran ilk eylemlerini gerçekleştirdi.
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