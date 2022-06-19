Nazilli’de sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde suni sulama göletine serinlemek için bir grup çocuktan 2’si boğuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay, Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk, serinlemek için evlerinin yaklaşık 500 metre yakınında bulunan suni sulama göletine gitti.
Arkadaşları ile gölete giren 15 yaşlarındaki çocuklardan 2’si boğuldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı. Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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