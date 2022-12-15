Ned Price: Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan haklarına saygı ile çelişmektedir

15 Aralık 2022 Perşembe, 23:22

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türk mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı ile çelişmektedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin, uzun tutuklu yargılanma süreleri, terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları da dâhil olmak üzere, yargı tarafından tacizinin devam etmesinden ciddi endişe duymaktayız" açıklamasını yaptı.

İKTİDARA ÇAĞRI YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün verilen karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Price'ın açıklaması şöyle: