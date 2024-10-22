Nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da evlerinde ikiz kardeşi ile yemek yerken nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:55

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı.

Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı komşu çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı heimlick manevrası sonrası çıkarmayı başardı.

Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayadini’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. 


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