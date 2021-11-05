"Neşeli olsun" diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar
Tekirdağ'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çiftinin "Neşeli bir hayatı olsun" temennisiyle yeni doğan bebeklerinin başında bir davulcuya Trakya havalarını çaldırdıkları video sosyal medyada ilgi gördü.
Vartemel çifti özel bir hastane dünyaya gelen bebeklerini doğumdan 3 saat sonra Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Bu sırada çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı. Yaşanan bu anın videosu, sosyal medya hesaplarında paylaşılması sonrası oldukça ilgi çekti.
"BİZ TRAKYALIYIZ"
Baba Levent Buğra Vartemel, müziğin, oyun havasının verdiği enerjiyle mutlu olması için bebeklerine davul dinlettiklerini söyledi. Vartemel, videonun çok güzel tepkiler aldığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Bizim aklımızda aslında böyle bir şey yoktur. 'Spontane gelişti' diyebiliriz. 'Ne yapabiliriz?' diye konuşunca böyle bir şey ortaya çıktı. Biz Trakya kızanıyız, Roman ve oyun havaları olmazsa olmazımızdır. Ahmet'e 'Al gel davulu.' dedik, çocuk doğdu bir ilk yapalım istedik. 'Çocuğumuz hayata ağlayarak başladı ama oynayarak devam etsin' diye düşündük ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Evladımın inşallah neşeli bir hayatı olur"
Müzisyen Çelik de davul çalmayı çok sevdiğini ve sürekli çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getirdi. Bebeğin de davul sesine güzel tepki verdiğini anlatan Çelik, "Bebeğe davul çaldık ve inanılmaz da güzel oldu. Bebek ağlayarak gözlerini açtı ama davulun sesiyle ağlaması bile durdu diyebilirim. Hastane yönetimi de bizlere çok teşekkür etti" diye konuştu.
Çelik, daha önce de hem paraşütte hem de deniz altında davul çalarak farklı gösterilere imza attığını belirtti.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- Bakan Elvan gitti-geldi
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Eski MİT’çiden dikkat çeken Perinçek ve Ağar açıklaması
- Hedefteki devlet büyüğü kim?
- 'Asgari ücret'le ilgili kritik tahmin