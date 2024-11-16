Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor?

Mike Tyson-Jake Paul maçı öncesinde oynanan boks müsabakalarında sorun yaşanmazken dev maça dakikalar kala bazı kullanıcılar Netflix'e girememeye başladı. Peki, Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor?

Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:07

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı öncesinde ekrana gelen boks maçlarında sıkıntı yaşamayan kullanıcılar maça saatler kala platformda erişimde sıkıntı yaşamaya başladı. Peki, Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? 

NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector platformunun verilerine göre 4:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti. Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.

NETFLIX NEDEN AÇILMIYOR?

Netflix cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Mike Tyson-Jake Paul maçı öncesinde yoğun kullanıcı akışından kaynaklandığı tahmin ediliyor.


Etiketler: #Netflix #çöktü #boks

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