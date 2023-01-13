Nevşehir'de 9 katlı binada yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:23

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:24

Beddik Mahallesindeki 9 katlı binanın 2'nci katında gece saat 02.00 sıralarında Hatice Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümüne sıçradı.

DUMAN TÜM BİNAYI KAPLADI

Yanan evden yayılan duman binayı kaplarken, daire sahipleri panik ve korku yaşadı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile yangın söndürüldü.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.