Nevşehir'de araç yol kenarına devrildi: Ölü ve yaralı var!
Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişi de, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nevşehir'de Gülşehir yolu Avanos girişinde Mustafa Ç. yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa Ç. kazada hayatını kaybederken, yaralanan Emre İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: #kaza #Nevşehir #hafif ticari araç #Avanos
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