Niğde'de 2 polis darbedilip yaralandı: 4 kişiye tutuklama
Niğde'de 4 şüpheli, tartıştıkları 2 polisi darbedip yaraladı. İzinli oldukları belirtilen polisler hastaneye kaldırıldı. 4 şüpheli de gözaltına alınıp, tutuklandı.
Olay, 18 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Niğde merkeze bağlı Kumluca Mahallesi'ndeki su deposu yakınlarında meydana geldi. Otomobilde sohbet eden, izinli polis memurları M.U. ve C.G.'nin yanlarına Serkan Çetin (38), Yasin Biter (21), Selçuk Cullaz (34) ve İbrahim Tuncel (24) geldi.
İki polis ile diğer kişiler arasında tartışma çıktı. Polis memuru M.U.'nun başına taş vurarak etkisiz hale getiren şüpheliler, diğer polis memuru C.G.'yi darbedip, beylik silahını aldı. Daha sonra polis memuru C.G.'yi bacağından vuran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Yaralanan polis memuru C.G.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 2 polis, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Niğde Valiliği de polisleri darbeden kişilerin tutuklandığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını bildirdi.
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