Niğde’de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Niğde’de 4. kattan düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu çocuk tedavi altına alındı.
Niğde merkez Kale Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, öğle saatlerinde yabancı uyruklu Mira H., apartmanın 4. katından dengesini kaybederek balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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