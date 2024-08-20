Niğde’de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Niğde’de 4. kattan düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu çocuk tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:16
Niğde’de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Niğde merkez Kale Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, öğle saatlerinde yabancı uyruklu Mira H., apartmanın 4. katından dengesini kaybederek balkondan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Niğde haberleri

İlgili Haberler

AKP’li Niğde Belediyesi köpekleri ‘uyutarak’ toplu mezarlara gömdü iddiası

AKP’li Niğde Belediyesi köpekleri ‘uyutarak’ toplu mezarlara gömdü iddiası
Niğde'den sonra Altındağ'da da köpekler öldürüldü: 'Binlerce köpek öldürülmüş'

Niğde'den sonra Altındağ'da da köpekler öldürüldü: 'Binlerce köpek öldürülmüş'
Niğde’de otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 yaralı

Niğde’de otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler