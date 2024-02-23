Niğde’de 'dinozor fosili bulundu' iddiası: 20 metrelik kemik bulundu

Niğde’de bir yurttaş, dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:21
Niğde’de 'dinozor fosili bulundu' iddiası: 20 metrelik kemik bulundu
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Niğde’nin Ulukışla İlçesine bağlı Başmakçı Köyü yakınlarında yol kenarında uzunluğu yaklaşık 20 metreyi bulan ardışık fosile benzer kemikler kentte merak konusu oldu. Başmakçı Köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından farkedilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, kemik parçalarının nesli milyonlarca yıl önce yok olduğu bilinen dinozor iskeleti olabileceğini iddia etti.

Tekeli; "Arkadaşlarla telleri çekerken fark ettim. Yetkililere bildirdim. Uzun bir hayvana ait olduğunu tahmin ettik, dinozor olabilir yaklaşık 25 metreye yakın bir mesafesi var. Yakın bir zamanda oluşan bir şey değil, fosilleşmiş artık kemikler. Ben belgesel kanallarını çok izlerim bu tür şeylere merakım var dikkatimi o yüzden çekti" diye konuştu.

Ardışık sırayla yaklaşık 20 metre uzunluğundaki fosile benzer kemiklerin yapılacak incelemenin ardından ne olduğu anlaşılacak.


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