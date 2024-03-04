Kırılması güç rekor: Rodri, Premier Lig tarihine geçti!
Manchester City'nin yıldızı Rodri, tüm kulvarlarda üst üste oynadığı 59 karşılaşmada da yenilgi yaşamayarak Premier Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine sahip oyuncu oldu.
Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı Rodri, başarılı performansını yeni bir rekorla süsledi.
İspanyol oyuncu, Manchester City'nin Manchester United'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Premier Lig tarihine geçti.
59 MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ
Rodri, tüm kulvarlarda üst üste oynadığı 59 karşılaşmada da yenilgi yaşamayarak Premier Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine sahip oyuncu oldu.
Yıldız orta saha, son olarak Şubat 2023'te oynanan Tottenham Hotspur karşılaşmasında takımıyla sahadan yenik ayrılmıştı.
ÖNCEKİ REKOR CARVALHO'NUN
Önceki lig rekoru, 58 maç üst üste yenilgi yaşamayan Chelseali futbolcu Ricardo Carvalho'ya aitti.
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