Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 10-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan şüpheli şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Operasyonlarda şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ve 50 adet 7 mermi ele geçirildi.
Etiketler: #Niğde #uyuşturucu #Operasyon
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