Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:05

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 10-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan şüpheli şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ve 50 adet 7 mermi ele geçirildi.


Etiketler: #Niğde #uyuşturucu #Operasyon

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