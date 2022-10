Nilüfer’de muhteşem kutlama

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:34

Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile Bursa’da adeta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi haline gelen Nilüfer, bu yıl bir kez daha farkını ortaya koydu. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü’ne toplumun her kesiminden, her yaştan ve sayıları yüz bini aşan vatandaş katıldı.

Ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde omuz omuza yürüyen vatandaşlar oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanısıra, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Bulvar boyunca marşlar söyleyen ve sloganlar atan vatandaşlar Cumhuriyet sevincini paylaştı. Coşku içinde geçen yürüyüş muhteşem bir konserle tamamlandı. Mor ve Ötesi Gurubu’nun senfonik konseri, Cumhuriyet coşkusuna muhteşem bir renk kattı. Gecede eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte sahneye çıkarak halkı selamlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’i ikinci yüzyıla taşımanın gururunu paylaştıklarını belirten Başkan Erdem, “Cumhuriyet çocukları olarak bizler her 29 Ekim’de geçmişimizle gurur duyuyoruz. Kuru kuru bir gururlanma değil bu. Geleceğe ışık tutacak olanın, geçmişte ortaya konan vizyon olduğunu çok iyi biliyoruz. İmkansızı başaran ve tarihin en büyük devrimlerini yapan atalarımızla gurur duyuyoruz. Onlar ki; Anadolu topraklarını kendi aralarında paylaşan emperyalistlerin bu coğrafyadaki hayallerini yıktılar. ‘Hasta adam’ diye anılan Osmanlı’dan bir Cumhuriyet yarattılar. Cumhuriyet sadece savaş meydanlarında kazanılmış bir zafer değildir. Aynı zamanda hayatın her alanını kapsayan bir zihniyet devrimidir. Bu toplumsal dönüşümden ve aydınlanma zihniyetiyle atılan adımlardan rahatsızlık duyanlar her zaman olmuştur. Bugün bile; ‘Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir’ diyenler var. Biz bunlara aldırmıyoruz. Demek ki zihniyet devrimimiz henüz tamamlanmamış. Biz akıl ve bilimin ışığında ilerlemeye 2. yüzyıla emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığa kavuşmuş, gelişmiş uygar bir toplum olarak geleceğe taşınmasının Atatürk’ün vasiyeti olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bu vasiyeti gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Bunu başardığımız zaman sevgili gençler inanın o zaman umudu başka ülkelerde aramanıza gerek kalmayacak. Biz güzel günlere inanıyoruz. Güzel günler göreceğimizi biliyoruz. Büyük şairin dediği gibi, bu topraklarda bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. 99 yıl sonra bugün hala yol göstericimiz olan Cumhuriyet’i bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum.”

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından Mor ve Ötesi gurubu sahne aldı. Sevilen grubun senfonik konserine Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Korosu eşlik etti. Grubun verdiği muhteşem konser, alanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin de Cumhuriyet Bayramı’nda Nilüfer’de ağırlanmaktan çok mutlu olduklarını belirterek “Bayramı Nilüfer’de yaşamak çok güzeldi” dedi.